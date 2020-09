Diego As: «Intentamos desvincular el grafiti de la idea de vandalismo»

Desde que era un crío, a Diego As le gustaba tener las pinturas en la mano y explorar con ellas su creatividad. A medida que avanzaba en la escuela veía que en clase lo que mejor se le daba «era pintar los libros», y que en materias como plástica era donde sacaba todo su potencial. Con estos antecedentes, no resulta extraño que enfocase su vida hacia la pintura, aunque en su caso no es sobre un caballete, sino sobre fachadas, paredes y otras superficies que le encarguen.