«Dícenme todos cuán lindas manos tiene»  

La infanta Isabel nació el 12 de agosto de 1566 en Valsaín, Segovia, hija de Felipe II de España e Isabel de Valois, hija de los reyes de Francia. Recibió los nombres de Isabel por su madre (y su abuela paterna), Clara por la santa del día de su nacimiento y Eugenia por la devoción de su madre a San Eugenio de Toledo. La historiografía tradicional emplea a menudo estos tres nombres para distinguirla de otras infantas y reinas llamadas Isabel. Quedó huérfana de madre muy niña, por lo que su padre volvió a contraer matrimonio, esta vez con su