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«Dícenme todos cuán lindas manos tiene»

«Dícenme todos cuán lindas manos tiene»  

La infanta Isabel nació el 12 de agosto de 1566 en Valsaín, Segovia, hija de Felipe II de España e Isabel de Valois, hija de los reyes de Francia. Recibió los nombres de Isabel por su madre (y su abuela paterna), Clara por la santa del día de su nacimiento y Eugenia por la devoción de su madre a San Eugenio de Toledo. La historiografía tradicional emplea a menudo estos tres nombres para distinguirla de otras infantas y reinas llamadas Isabel. Quedó huérfana de madre muy niña, por lo que su padre volvió a contraer matrimonio, esta vez con su

| etiquetas: isabel , felipe iii , pintura , luis xiii
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