A Enzo Ferrari siempre le gustaron las fraternidades. En una de sus declaraciones, casi siempre polémicas, el diseñador cuenta que no era partidario de vender sus coches a gran escala. De hecho, Ferrari no admitía que sus modelos cayeran en manos de quién no sabía de automoción, además de no aceptar que la marca solo fuera un símbolo de estatus.