Dibujantes despedidos

A los dibujantes se les suele despedir por hacer lo mismo para lo que fueron contratados, basta que la empresa decida dar un quiebro editorial para mandarlos a la calle. Aunque habría que matizar que tampoco se puede llamar despido como tal, porque la mayoría no tienen un contrato que se pueda extinguir, por lo que sale muy gratis despacharlos. No nos engañemos demasiado. Los que no dedicamos a esto del garabato a veces parecemos un club de plañideras, pero hasta las plañideras cobraban mejor por los llantos.