Díaz: "Feijóo gobierna en Galicia desde el 2009. ¿Quiere que le diga las empresas que ha dejado caer?"  

"Y respecto de Alcoa, me gusta que la cite, porque creo que el señor Feijóo gobierna en mi Comunidad Autónoma desde el año 2009. Si yo le digo aquí las industrias que ha dejado caer, empezando por Poligal, Vulcano, Barreras... Fíjese, le recuerdo incluso el recurso que ha interpuesto el señor López Veiga para que no se mantenga el astillero en el puerto de Vigo, o Alcoa... ¿Me quiere decir usted que el presidente de la Xunta no tiene competencias exclusivas en materia industrial? ¿No tiene? ¿No está vigente el Estatuto de Autonomía?"