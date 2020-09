Díaz Ayuso pide al Gobierno que deje de discriminar Madrid y exige que la inhabiliten como a Quim Torra

Entrando en cólera al enterarse de que Quim Torra será inhabilitado y ella no, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido hoy al Gobierno que actúe de inmediato, “que deje de discriminar Madrid y de olvidarse de los madrileños” y que la inhabiliten a ella también. “¿Qué pasa? ¿Es que el señor Torra es más importante que yo? ¿Es que los madrileños no importan? No entiendo por qué Madrid siempre es lo último”, ha dicho la presidenta del Ejecutivo regional.