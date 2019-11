Díaz Ayuso: “Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Rocío Monasterio, líder de Vox en la región, se han enzarzado este jueves en un debate sobre el aborto que ha servido para escenificar las fuertes tensiones que presiden la relación entre los dos partidos.Tan duros han sido los reproches de Monasterio, que ha definido como "condenas a muerte" los abortos, que Díaz Ayuso ha acabado espetando: "Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox".