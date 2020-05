Díaz Ayuso ante la pandemia: "Las políticas que yo he puesto en marcha han salvado muchas vidas"

Madrid sigue siendo el principal foco de la pandemia de coronavirus con 8.912 muertos pero su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, asegura que sus políticas han salvado miles de vidas en toda España. "Las políticas que yo he puesto en marcha han salvado muchas vidas. Si no es por esta región no se pueden imaginar lo que podría haber sido este contagio en España. Todo el mundo lo reconoce", ha presumido literalmente la presidenta en el pleno de control de la Asamblea de Madrid.