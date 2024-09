Publicado hace 15 minutos por Cuchipanda a ctxt.es

La periodista Nieves Concostrina (Madrid, 1961) ha desarrollado cierta alergia por las entrevistas. No por las que tenga que hacer ella como parte de su trabajo, sino por las que intentan hacerle a ella. “No quiero entrevistas porque no es el periodismo que a mí me enseñaron y el que yo ejercí; lo de poner un titular para el clickbait”: esa dinámica, consistente en buscar un señuelo fácil para que el usuario de internet pinche en la “noticia”, con el único fin de engordar la audiencia, ergo el negocio, del sitio web en cuestión.