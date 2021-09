Díaz avisa a Unidas Podemos de que su proyecto no va de "partidos" ni "egos" y si hay "ruido" se marchará

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido a Unidas Podemos de que no estará al frente de ningún proyecto electoral centrado en partidos ni en personalismos: "Estoy rodeada de egos, nunca me he peleado por estas razones; como suceda esto o haya ruido es probable que yo me vaya