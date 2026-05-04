Diálogos dentro de...

-Pues sin tema esta semana... –dijo la parte reflexiva.
-Menudo morro, con lo fácil que es elegir un tema –dijo el departamento quejoso.
-Podemos contar algo usando “tema y rema”... –dijo el optimista.
-Gafapasta –respondió la parte iletrada y orgullosa de ello.
-Hay una ciudad en Ghana que se llama Tema –la parte reflexiva seguía a lo suyo.
-Y si la abuela tuviera ruedas... –respondió el quejoso.
-¿Y el tema en la morfología lingüistica? -añadió el Maximus Gafapastorum.
-¿El temita con Lourdes? –dijo el viejo verde mental.
-Tú siempre pensando en lo mismo...
-¿Temas musicales? –dijo la parte más musical del cerebro.
-Ya me aburro de pensarlo... ¿tema en informática?
-El otro pedante... el que faltaba...
-Pues nada, esta semana no participamos y punto.
-¿No tienes curro que entregar esta semana, so cenutrio?
-Ostras, es verdad... –respondieron casi todos a la vez.