Diálogos dentro de...

-Pues sin tema esta semana... –dijo la parte reflexiva.

-Menudo morro, con lo fácil que es elegir un tema –dijo el departamento quejoso.

-Podemos contar algo usando “tema y rema”... –dijo el optimista.

-Gafapasta –respondió la parte iletrada y orgullosa de ello.

-Hay una ciudad en Ghana que se llama Tema –la parte reflexiva seguía a lo suyo.

-Y si la abuela tuviera ruedas... –respondió el quejoso.

-¿Y el tema en la morfología lingüistica? -añadió el Maximus Gafapastorum.

-¿El temita con Lourdes? –dijo el viejo verde mental.

-Tú siempre pensando en lo mismo...

-¿Temas musicales? –dijo la parte más musical del cerebro.

-Ya me aburro de pensarlo... ¿tema en informática?

-El otro pedante... el que faltaba...

-Pues nada, esta semana no participamos y punto.

-¿No tienes curro que entregar esta semana, so cenutrio?

-Ostras, es verdad... –respondieron casi todos a la vez.