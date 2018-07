El día en que echaron a Rage Against the Machine de Saturday Night Live

El 13 de abril de 1996, Rage Against the Machine fue la banda invitada del programa. Aunque lo común es que los músicos invitados toquen dos canciones y luego participen del saludo final antes del cierre, Zac de la Rocha y compañía sólo llegaron a hacer un tema. Y, apenas lo terminaron, los productores los echaron del estudio.Tom Morello contó detalles del incidente en un relato publicado en el sitio Music Fan Clubs. “Planeábamos tocar ‘Bulls on Parade’ y ‘Bullet in the head’, pero ambas tenían lenguaje "objetable".