El día que el Apollo se estremeció  

En 1957, en el anfiteatro Apollo, de Nueva York, un joven blanco que comienza a ser muy popular entre la juventud estadounidense se dispone a dar un concierto con su banda solo para gente de color, ya que era la primera vez que en este anfiteatro tocaba un blanco, pero los asistentes todavía no lo sabían. El público no da crédito cuando se abren las cortinas, pero poco después toda la sala termina bailando al trepidante ritmo de Buddy Holly and The Crickets...