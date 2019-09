Este lunes, inicio del sprint final de septiembre, Adriana Lastra ha comentado: "Nosotros no miramos las encuestas". No, no las miran. Las absorben por la piel, las consumen por vía intravenosa, las esnifan, se las ponen en forma de loción. Existe la idea de que los políticos no van ni al baño si antes un sondeo no les dice que esa es la decisión más adecuada. Quizá eso sea una exageración. Quizá.