DHL está desplegando camiones eléctricos de clase 8 en Los Ángeles (ENG)

"La introducción de estos camiones eléctricos eficientes es un gran paso adelante, no solo hacia el logro de nuestros propios objetivos de transporte limpio, sino también los ambiciosos objetivos de California sobre la adopción de vehículos de emisión cero", dijo Hewitt. Aunque no todos los usos de un camión pesado se prestan bien a la electrificación, no se puede negar que para aplicaciones que involucran rutas de corto recorrido como transporte en puertos , autobuses escolares y recolección de basura , es una obviedad.