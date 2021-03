Una deuda de 91 céntimos deja a un hostelero gallego sin una ayuda de 7.000 euros

Jacobo Montero, un hostelero gallego, está indignado: le han denegado una ayuda autonómica por una deuda “ridícula” que no sabía ni que existía. Jacobo asegura que no sabía ni que existía ese “ajuste ridículo” que le ha privado de recibir la ayuda de la administración autonómica. “Me enteré de que debía esos 91 céntimos cuando me la denegaron. Al parecer aparecía en los registros de la Seguridad Social desde el año 2016. “Obviamente ya la he pagado. Claro que la he pagado”