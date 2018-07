Detenido el portavoz del Sindicato Andaluz Trabajadores por injurias a la Corona

El propio Reina ha publicado un vídeo en sus redes sociales con una camiseta en la que llevaba una corona con una señal de prohibición tachándola y ha informado de que tenía en la puerta de su casa de la localidad sevillana de Gilena "cinco guardias civiles esperando que salga". "No me voy a esconder, me voy a entregar, porque no me escondo" ha dicho Óscar Reina asegurando que le detienen "por decir Andalucía sin monarquía