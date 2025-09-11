·
Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer durante una romería
Un policía nacional que no estaba de servicio intervino para frenar la agresión del regidor a su esposa
|
vox
alcalde
segovia
malos tratos
37
18
2
K
462
politica
21 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
fareway
*
¿Tiene la manita larga? ¿Español de bien? ¿Cobarde voxero?
8
K
99
#21
sivious
#1
Lo que quieren sus votantes. No se de que nos asombramos a estas alturas. Gente malvada votando a gente malvada.
0
K
7
#2
Ratoncolorao
En VOX son tan cristianos que aprovechan las romerías para apalizar a la parienta mientras se comen un buen bocata de jamón.
7
K
98
#15
victorjba
#2
Hombre, si come jamón es de los buenos
0
K
20
#16
sotillo
#2
Lo que va es cocidos, tu quitas el bar de la romería y no va ni el cura
0
K
11
#5
calde
Joder! En plena romería??? Delante de todo el mundo y siendo el alcalde???
Menudo energúmeno!!!
5
K
64
#9
Antipalancas21
#5
Es de Vox que puedes esperar de ese partido y sus acólitos.
7
K
96
#18
Urasandi
#9
Está en campaña.
1
K
24
#12
Jointhouse_Blues
#5
¿Y sabes lo peor? Esto no le hará perder ningún voto.
5
K
71
#14
tricionide
son sus costumbres y hay que..............
5
K
57
#7
Khanbaliq
Encima que la saca de la casa.......... lo de estas feminazis roza la locura.
Ya sabes, la mujer, de la cocina a la cama y, por el pasillo, a hostias.
4
K
47
#6
rendri
Muy hombre el y mucho hombre, como les gusta a sus votontos
3
K
45
#3
Graffin
Buf, 10.000 votos más para VOX.
3
K
43
#8
Antipalancas21
#3
Y 50.000 menos para el PP
2
K
41
#17
sotillo
#8
Entre los que van a Vox y a Podemos van a necesitar muchos sobres para mantener al resto
0
K
11
#10
Leon_Bocanegra
No es de izquierdas, así que no hay hipocresía, circulen.
2
K
35
#20
Chinchorro
*
Otra mujer víctima de la violencia de la casualidad. A saber si no lo estuvo provocando todo el tiempo al pobre hombre.
0
K
11
#13
Mediorco
No sé de qué os extrañais, poner a la mujer en su sitio a guantazos debe de ser un dogma de VOX.
0
K
10
#4
kinnikuman
¿Come 5J?
0
K
7
#11
Federico_Pardo_Escribano
Cooño, como to la vida de la gente bien.
0
K
6
#19
girombo
Otro Flores Juberías aislado...
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
