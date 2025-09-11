edición general
Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer durante una romería

Un policía nacional que no estaba de servicio intervino para frenar la agresión del regidor a su esposa

Comentarios destacados:        
fareway #1 fareway *
¿Tiene la manita larga? ¿Español de bien? ¿Cobarde voxero?
8 K 99
sivious #21 sivious
#1 Lo que quieren sus votantes. No se de que nos asombramos a estas alturas. Gente malvada votando a gente malvada.
0 K 7
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
En VOX son tan cristianos que aprovechan las romerías para apalizar a la parienta mientras se comen un buen bocata de jamón.
7 K 98
victorjba #15 victorjba
#2 Hombre, si come jamón es de los buenos :troll:
0 K 20
sotillo #16 sotillo
#2 Lo que va es cocidos, tu quitas el bar de la romería y no va ni el cura
0 K 11
calde #5 calde
Joder! En plena romería??? Delante de todo el mundo y siendo el alcalde???

Menudo energúmeno!!! :wall:
5 K 64
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#5 Es de Vox que puedes esperar de ese partido y sus acólitos.
7 K 96
Urasandi #18 Urasandi
#9 Está en campaña.
1 K 24
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
#5 ¿Y sabes lo peor? Esto no le hará perder ningún voto.
5 K 71
tricionide #14 tricionide
son sus costumbres y hay que..............
5 K 57
#7 Khanbaliq
Encima que la saca de la casa.......... lo de estas feminazis roza la locura.

Ya sabes, la mujer, de la cocina a la cama y, por el pasillo, a hostias.
4 K 47
rendri #6 rendri
Muy hombre el y mucho hombre, como les gusta a sus votontos
3 K 45
Graffin #3 Graffin
Buf, 10.000 votos más para VOX.
3 K 43
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#3 Y 50.000 menos para el PP
2 K 41
sotillo #17 sotillo
#8 Entre los que van a Vox y a Podemos van a necesitar muchos sobres para mantener al resto
0 K 11
#10 Leon_Bocanegra
No es de izquierdas, así que no hay hipocresía, circulen.
2 K 35
Chinchorro #20 Chinchorro *
Otra mujer víctima de la violencia de la casualidad. A saber si no lo estuvo provocando todo el tiempo al pobre hombre.
0 K 11
Mediorco #13 Mediorco
No sé de qué os extrañais, poner a la mujer en su sitio a guantazos debe de ser un dogma de VOX.
0 K 10
kinnikuman #4 kinnikuman
¿Come 5J?
0 K 7
Federico_Pardo_Escribano #11 Federico_Pardo_Escribano
Cooño, como to la vida de la gente bien.
0 K 6
#19 girombo
Otro Flores Juberías aislado...
0 K 6

