Detenida una joven por celebrar en facebook la muerte de un policía municipal

La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a un mujer de 22 años de edad que celebró en Internet la muerte de un agente de policía local mientras se encontraba persiguiendo a un ciclomotor conducido por una persona dedicada al contrabando en junio. Sus palabras: "Sois una vergüenza la policía anda ijos de puta", "vuestro compañero este muerto kebien muerto esta yo me alegro keste muerto" o "aber si se mueren todos os policías porke para loke valen me importa un carajo loke opine la gente porke hay muchos come culoss!"