Destrozan un ataúd de 800 años por intentar hacer una foto de su hijo dentro

Dicen que el tiempo es capaz de acabar con todo, desde las montañas a las estrellas. Sin embargo, lo que el tiempo no fue capaz de destruir en 800 años, las ansias por lograr un like en las redes sociales lo hizo en cinco minutos. Durante ocho siglos un ataúd expuesto en un museo británico soportó el paso del tiempo, hasta que una familia tuvo la brillante idea de hacer una foto a su hijo en el interior del artefacto. Porque no hay nada más gracioso que una foto un niño dentro de un ataúd ancestral.