Destin de Smarter Everyday se va a hacer acrobacias en un F-16

Destin de Smarter Everyday no hace más que darnos envidia con sus vídeos y ahora se ha ido a volar con los Thunderbirds. Que en este contexto no son una serie de televisión sino el equipo acrobático de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Destin se creía medianamente preparado para el vuelo con los Thunderbirds porque hace algún tiempo había volado en un T-38 Talon. Pero un T-38 es un entrenador. Supersónico pero entrenador. Sin embargo los F-16 de los Thunderbirds son cazas… y no es lo mismo, como nuestro intrépido youtuber pudo comprobar.