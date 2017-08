Despiden a la médico que denunció el trato a los mayores de la residencia de Moscatelares de Sanse

Hace un año, está médico envió una carta al director del centro anunciando que se marchaba un año de excedencia porque no podía soportar la situación que vivía cada día en la residencia. Denunciaba que“ninguno traería a su propio familiar a una institución como esta” cuya finalidad “es ganar dinero” y relataba lo que calificaba eran problemas habituales como “que no les bañan, que han desayunado tarde, que les han hecho daño en las piernas con la silla de ruedas o que no les han cambiado el pañal en todo el turno”.