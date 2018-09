Despiden a una maestra por calificar con ceros a los alumnos que no entregaron la tarea

Florida, EEUU: La escuela donde trabajaba hasta este 14 de septiembre tiene una política de no dar ceros bajo ninguna circunstancia. "La calificación más baja que se puede dar es de 50%". Les dio dos semanas para completar un proyecto y algunos no lo entregaron. "¿Qué pasa si no entregan nada?", dijo que le preguntó a los administradores. "'Les damos un 50.' Y yo dije, 'ah, no, no lo haré'. "