Desmitificando el franquismo: el texto para rebatir a los cuñados que hablan y dicen que “con Franco se vivía muy bien”  

¿Tienes un cuñado que habla maravillas de la dictadura y que en sus tiempos mozos vivía muy bien con Franco? Entonces has venido al sitio adecuado para rebatir con datos propaganda como que “Franco creó la Seguridad Social”. ¿Significa eso que en los 40 años de franquismo no hubo avance? Hasta el gobernante más inútil y decrépito es capaz de mejorar algo en esa enorme cantidad de años. Pero lo que dicen los datos no miente: España perdió un tren en la Segunda República que no recuperaría, en muchos casos, hasta 1960-1965.