Me deshice de Netflix. Que Bird Box y Bandersnatch se jodan (eng)

El 29 de enero de 2018 fue el día en que rompí con Netflix, terminando una relación de 16 años que comenzó con DVDs metidos en sobres rojos. No era que Netflix no fuera lo suficientemente bueno. Es que era demasiado bueno. Estimo que he recuperado unas 12 horas a la semana. Eso es más de 48 horas al mes. Eso son 26 días al año.