Desentrañando los misterios de Ultima Thule, un planetesimal primigenio

New Horizons pasó a una distancia mínima de 3500 kilómetros de Ultima Thule el 1 de enero de este año. La New Horizons no descubrió ningún tipo de atmósfera, anillos o satélites alrededor de Ultima Thule y el equipo de la misión cree que estamos ante un cuerpo primordial que ha permanecido más o menos intacto desde la formación del sistema solar hace 4600 millones de años. O sea, estamos contemplando un planetesimal primordial,un bloque de construcción del sistema solar intacto.