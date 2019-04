"Desde su origen, el neoliberalismo responde a la pregunta de cómo proteger el capitalismo de la democracia"

En pocos meses la obra 'Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism' de Quinn Slobodian (Harvard University Press,2018) ha sido catapultada por la comunidad académica al canon de los imprescindibles para comprender el neoliberalismo. "Quien piense que los neoliberales no creen en un Estado fuerte nunca ha leído a los neoliberales,porque toda su filosofía política consiste en cómo rediseñar el Estado". Slobodian explica cómo un grupo de personas, los globalistas, traumatizados por la desaparición del Imperio austrohúngaro..