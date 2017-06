Desde hoy los coches contaminantes ya no podrán circular por Barcelona en días de alta polución

Los vehículos que no lleven el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, DGT en las rondas de Barcelona y en el interior de la ciudad no circularán. El Consell Metropolità del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes el Programa metropolitano de medidas contra la contaminación atmosférica. Muchos coches diesel ya no podrán circular en días con determinadas condiciones ambientales.