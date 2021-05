Desde el 15 de mayo Whatsapp empezará a bloquear si no compartes datos con Facebook

Si no se aceptan las nuevas condiciones de privacidad, no eliminará la cuenta, pero restringirá progresivamente el acceso a la aplicación hasta el punto de que no podrá usarse para nada. La nueva política de privacidad tenía que haber entrado en vigor en el mes de febrero, pero debido al rechazo de los usuarios, WhatsApp decidió posponer la entrada en vigor de la nueva política, que este 15 de mayo sí entra en vigor... salvo nuevo cambio.