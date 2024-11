Los descuentos del plus o complemento de asistencia

En muchos convenios hay un plus o complemento de asistencia, que se paga a los trabajadores por no faltar a su trabajo. Dicho a la inversa, de este plus se descuenta proporcionalmente el número de faltas de asistencia que haya tenido el trabajador cada mes. Es evidente que este plus es absurdo, porque pagar por ir a trabajar o por no faltar es simplemente pagar el salario. Pero si es absurdo, ¿por qué ponen este complemento en los convenios con el acuerdo de los “sindicatos” CC.OO. y UGT?