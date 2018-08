Descubren un comando secreto que activa el "Modo Dios" en una familia de procesadores x86

Un investigador de seguridad ha encontrado una increíble puerta trasera en una familia de procesadores x86 del año 2003. Domas demostró en la conferencia Black Hat que el comando “.byte 0x0f, 0x3f” activa una especie de “Modo Dios” en los chips VIA C3 Nehemiah. Un comando “que se supone que no existe, que no tiene nombre y que te otorga acceso root inmediatamente”. En esencia, esta puerta trasera rompe el sistema de anillos de protección de la arquitectura x86.