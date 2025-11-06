Descubierto en la cámara de un banco el diamante florentino de los Habsburgo tras un siglo desaparecido [ENG]

El legendaario diamante "florentino", una joya amarilla de 137 quilates de la familia Habsburgo, ha aparecido tras 100 años escondido en Canadá, poniéndole fin a décadas de especulación sobre su paradero. La gema probablemente perteneció previamente a los Medici. El diamante desapareció cuando el emperador Carlos I de Austria-Hungría huyó de Viena en 1918. Algunas de las joyas se sabe que se llevaron a Suiza para protegerlas, y por ello se especulaba que el diamante amarillo podía estar en el país alpino.