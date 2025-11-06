edición general
24 meneos
87 clics
Descubierto en la cámara de un banco el diamante florentino de los Habsburgo tras un siglo desaparecido [ENG]

Descubierto en la cámara de un banco el diamante florentino de los Habsburgo tras un siglo desaparecido [ENG]

El legendaario diamante "florentino", una joya amarilla de 137 quilates de la familia Habsburgo, ha aparecido tras 100 años escondido en Canadá, poniéndole fin a décadas de especulación sobre su paradero. La gema probablemente perteneció previamente a los Medici. El diamante desapareció cuando el emperador Carlos I de Austria-Hungría huyó de Viena en 1918. Algunas de las joyas se sabe que se llevaron a Suiza para protegerlas, y por ello se especulaba que el diamante amarillo podía estar en el país alpino.

| etiquetas: diamante florentino , habsburgo , canadá
19 5 0 K 358 Historia
8 comentarios
19 5 0 K 358 Historia
themarquesito #1 themarquesito
Aquí podemos ver a María Magdalena de Austria, duquesa consorte de Toscana, con el diamante decorando su diadema.  media
5 K 68
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 que raro queda ahí colgando de un lado
0 K 10
themarquesito #4 themarquesito
#3 Raro y feo, es como una especie de farolillo extraño en la cabeza
0 K 20
keiko_san #6 keiko_san
#3
- Oye, joyero, que no se te olvide que tienes que incrustar el diamante en la diadema de la duquesa
+ Ostras!! Emmm... esto... si, si, no te preocupes, si he dejado el hueco aquí justo al final
2 K 29
karakol #5 karakol
Preduscazo. :hug:

El valor aproximado, teniendo en cuenta su valor histórico, de procedencia y si se pudiera poner un precio, se estima entre 40 y 60 millones de dólares.

Solo la piedra, tal cual, valdría sobre los dos millones.
2 K 48
sifou #7 sifou
Llegan a tardar 5600 años más en descubrirlo y les queda solo media joya :troll:
1 K 32
#2 Quillotro *
M.... ya decía yo que no lo encontraba... Se lo presté a Jordi Hurtado y jura que me lo devolvió...
0 K 7
juliusK #8 juliusK
"El diamante desapareció cuando el emperador Carlos I de Austria-Hungría huyó de Viena en 1918. Algunas de las joyas se sabe que se llevaron a Suiza para protegerlas" Nunca agradeceremos lo suficiente los esfuerzos de la nobleza austrohúngara (un beso para Berlanga) y de los bancos suizos por salvaguardar el patrimonio europeo.
0 K 7

menéame