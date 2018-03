Desclasificados videos de OVNI grabados por militares norteamericanos (ING)

Pertenecen al "Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales" del Pentágono, oficialmente clausurado en 2012 y desvelado por NYTimes en diciembre 2017. Son grabaciones desde aviones militares en las que puede oírse la excitación de los pilotos. "En algunos casos, según informes y entrevistas de personal militar, estos vehículos descienden desde 18km de altitud a velocidades supersónicas para quedarse en suspensión a 15m del mar. EEUU no tiene nada capaz de estas proezas." "No sabemos nada mas porque no lo estamos investigando."