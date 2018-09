Descarga libre del libro «Guerrilla» de T. E. Lawrence (Lawrence de Arabia)

La guerrilla nómada de Lawrence es lo opuesto a un ejército o a una vanguardia política tradicional: el universo de signos que vehicula es inversamente proporcional a su fuerza militar. Combate para convencer, no para vencer; para la diversidad, no para la identidad; para transformarse a sí misma en el espacio del que es vector, no para plasmar el mundo a su imagen y semejanza. No expresa nihilismo ni desesperación, sino el máximo de positividad. Su centro de gravedad no es el "enemigo", sino el propio deseo de vivir en libertad.