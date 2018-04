Descalifican al fotógrafo del año de naturaleza por usar un animal disecado para la foto ganadora

El cazador, cazado. Una vez más, se ha descubierto el engaño en uno de los certámenes de fotografía de naturaleza más prestigiosos del mundo, el Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. Este viernes, la institución ha comunicado que retira el galardón al fotógrafo brasileño Marcio Cabral, que resultó ganador el año pasado con una imagen impresionante. Su fotografía, titulada "The night raider, muestra a un oso hormiguero buscando su cena en un nido de termitas del Parque Nacional de las Emas.