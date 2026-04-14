Si desayunas, puedes ser famoso

Últimamente, por algún motivo desconocido, abundan en multitud de revistas web noticias sobre el desayuno de los famosos.

Uno entiende que debe ser un tema que interese, algo que genera clics y visitas a la web. Sino, uno no podría entender esta moda ni por qué estas entrevistas sobre lo que desayuna la gente sean cada vez más abundantes.

Es posible que llegue el momento en que tengan que sacarse revistas exclusivamente de lo que desayuna la gente y que el noticiario de Antena 3 o TVE tengas que iniciar su informativo con algún desayuno. Podría incluso ocurrir que algún día dejemos de hablar del tiempo en el ascensor para hablar de lo que hemos desayunado o que rompamos el hielo en nuestras citas preguntando por nuestras tostadas favoritas.

Siendo honestos, la mayoría de estos titulares suelen provenir de las interesantísimas revistas del corazón, si bien esta tendencia se está propagando a medios deportivos y generalistas. La propagación de este tipo de noticias desayunísticas es tal que es difícil el día que no te topas con alguna de ellas.

He aquí, como muestra, un recopilatorio de la miríada de titulares sobre desayunos que han tenido lugar este último mes en esta sesuda investigación.

1. Aitana Sánchez-Gijón, sobre su desayuno: "Empiezo con una compota de manzana, pera y semillas. Después, a la media hora, ya me tomo unas tostadas de pan de centeno con nueces"

www.lecturas.com/recetas/cocina-famosos/desayuno-aitana-sanchez-gijon-

2. Pablo Alborán, cantante (36 años): "Desayuno dos huevos fritos con lomo embuchado. Dos tostadas de pan de centeno, un aguacate y un bol de frutas con yogur griego"

www.clara.es/celebrities/pablo-alboran-desayuno-huevos-fritos-lomo-pan

3. El nutritivo desayuno de David Broncano (41 años) que es fácil de preparar: "Incluye una tortilla de tres huevos"

www.sensacine.com/television/noticias/noticia-1000199258.html

4. Fernando Tejero (61 años): "Tomo un desayuno vitamínico: con avena, proteínas y estas dos frutas"

www.lecturas.com/recetas/cocina-famosos/fernando-tejero-61-anos-tomo-d

5. Maribel Verdú, sobre su desayuno ideal: "Lo que más me gusta en el mundo es un plato con huevos revueltos, poco hechos, aguacate y un pan de masa madre tostado"

www.lecturas.com/recetas/cocina-famosos/desayuno-saludable-maribel-ver

6. El desayuno de Sonsoles Ónega para una energía de absorción lenta: su rutina de mañana con café y sin "picos glucémicos"

www.vanitatis.elconfidencial.com/vida-saludable/2026-04-14/sonsoles-on

7. Paloma San Basilio: "Desayuno un huevo pasado por agua, nueces, zumo de naranja, lino dorado y una tostada integral"

www.lecturas.com/recetas/cocina-famosos/desayuno-favorito-paloma-san-b

8. Maxi Iglesias (35 años): "Desayuno algo de fruta y, cuando tengo tiempo, huevos fritos y tostadas. Nada como tomarte una tostada de aguacate con huevo poché, un café y un zumo de naranja"

www.clara.es/celebrities/maxi-iglesias-desayuno-fruta-huevos-fritos-to

9. Aday Mara (21 años): "Como tres o cuatro huevos en el desayuno, hay días que puedo llegar a cinco cuando hago una tortilla de patata"

www.cope.es/programas/el-partidazo-de-cope/audios/aday-mara-21-anos-tr

10. Marta Hazas (48 años): "Desayuno nada más levantarme dos kiwis, un zumo de naranja y galletas de chocolate"

woman.elperiodico.com/celebrities/marta-hazas-desayuno-saludable-kiwis

11. Isabel Preysler, 76 años: «Todos los días desayuno agua caliente con lima, zumo de pomelo, kiwi y semillas de lino»

www.abc.es/gente/isabel-preysler-anos-dias-desayuno-agua-caliente-2026

12. Juan Del Val (55 años): "Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, y un vaso de agua muy, muy fría. Ya después, un café solo"

woman.elperiodico.com/celebrities/juan-val-55-anos-desayuno-rebanada-p

13. Ana Belén, 74 años: «Me despierto a las 7 de la mañana, desayuno siempre lo mismo y no cocino nada; solo tomo latas»

theobjective.com/gente/2026-05-02/ana-belen-despierto-desayuno-cocino-

14. El desayuno de Alexia Putellas (32 años): "Como catalana, para mí es un sacrilegio no restregar el tomate en la tostada"

www.sport.es/es/noticias/barca/futbol-femenino/desayuno-alexia-putella

15. Marcos Llorente (31 años), jugador del Atlético de Madrid: “Desayuno café con mantequilla. Te da un chute de energía y es grasa saludable”

www.semana.es/bienestar/marcos-llorente-jugador-atletico-madrid-desayu

16. Carmen Lomana (77 años): "Desayuno un té con tortilla francesa y plátano machacado con zumo de naranja"

www.elespanol.com/corazon/20260412/carmen-lomana-anos-desayuno-tortill

17. Luis Zahera (59 años) revela su estricta rutina: «Me levanto a las 5 y desayuno claras de huevo»

elmon.cat/viure/es/bienestar/luis-zahera-59-anos-revela-su-estricta-ru

18. Raphael, sobre su desayuno saludable: "Yo sin aceite soy hombre muerto"

www.lecturas.com/recetas/cocina-famosos/desayuno-saludable-cantante-ra

Y así, un largo etcétera...

Qué fácil lo tienen algunos.