Desaparece el obstáculo para que Rivera apoye los PGE: Pilar Barreiro deja su escaño en el PP y se va al Mixto

La senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica, ha decidido dejar el Grupo Popular para pasarse al Mixto con lo que desaparece el obstáculo que impedía culminar el apoyo de Albert Rivera a los Presupuestos Generales del Estado para este año. Precisamente, Barreiro explica en un comunicado que “esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal y por el interés general de los españoles”, aunque no deja de ser llamativo que lo haga al poco tiempo de conocerse que el fiscal pedía su desimputación.