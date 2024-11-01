edición general
12 meneos
38 clics

Los desafios de mantener curl [eng]

Daniel Stenberg, el encargado del proyecto curl, habló sobre los desafíos de mantener software de código abierto durante una conferencia magistral en la Cumbre de Código Abierto de Europa de 2025. Curl, un programa ampliamente utilizado con 180.000 líneas de código, es mantenido por un equipo pequeño con solo un empleado a tiempo completo, el propio Stenberg. A pesar de su uso generalizado en más de mil millones de dispositivos, muchas empresas que se benefician de curl no contribuyen a su desarrollo.

| etiquetas: curl , open source , desafios , desarrolladores
10 2 0 K 173 tecnología
13 comentarios
10 2 0 K 173 tecnología
#12 soberao
#9 Era el mantenedor de Gnu Privacy Guard, que no le llegaba ni para pagar el alquiler: www.propublica.org/article/the-worlds-email-encryption-software-relies
1 K 31
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#12 Veo que al final consiguió que algunas empresas le pagaran un buen dinero.
en.wikipedia.org/wiki/Werner_Koch

 media
0 K 17
angelitoMagno #4 angelitoMagno *
Yo antes era firmamente defensor del software libre, usaba Linux y todo eso.

Pero con el tiempo, la verdad, me di cuenta de que el software libre se basa mucho en "explotar" a voluntarios que comen muchar mierda mientras millones de empresas usan estos programas, pero no porque crean en la libertad del código, sino porque !es gratis! [1]

Y lo peor no son las empresas, que al final están aquí para ganar pasta. Son los estados, que muchos también usan este tipo de software.
Creo que…   » ver todo el comentario
1 K 26
alcama #5 alcama
#4 Vamos, que te has marcado un Pablo Iglesias.
3 K -24
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#5 Joder, ves a Pablo Iglesias en todas partes, qué ridículo eres.
Espero que no salgas a tomar nada este fin de semana a la calle, no vaya a ser que veas a alguien con coleta y te recuerde a Pablo Iglesias . Quédate en casita (no pongas la tele, que quizás hablen de Pablo Iglesias) y vigilia
0 K 17
#6 soberao *
#4 Tampoco está solo, del artículo: "have been contributed by 1,400 authors." Lo mantiene solo pero al ser software libre hay gente que manda contribuciones sin pedir tampoco salario.
1 K 31
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#6 No sabría que buscar, pero creo recordar otra noticia de un desarrollador de software libre que comentando lo mierda que era que casi nadie colabore con él, tener que desarrollar solitario y que cuando salía un "bug" tener a medio planeta metiéndole presión e, incluso, amenazándole con demandas.

(creo que fue el desarrollador de open-ssh, pero no recuerdo)

Si, vale, hay otros que contribuyen, pero a la hora de la verdad, cuando hay que hacer un parche rápidamente porque hay un error crítico, está el desarrollador jefe solo ante el peligro.
0 K 17
#10 soberao
#9 Openssh es desarrollado bajo el proyecto y la fundación OpenBSD www.openbsd.org/
0 K 14
JovenCarcamal #2 JovenCarcamal
La malignidad del Open Source  media
1 K 23
Torrezzno #1 Torrezzno
El software de código abierto es la mejor opción, dijo, pero mantenerlo es un trabajo difícil. La mayoría de los proyectos tienen un único mantenedor, y esa persona a menudo realiza el trabajo en su tiempo libre, sin financiación. El mantenimiento implica muchas tareas, incluido el cuidado de la seguridad, la revisión de parches, la redacción de documentación, el mantenimiento del sitio web, la administración de la lista de correo y una larga lista de otras tareas. Ocasionalmente, si queda

…   » ver todo el comentario
0 K 15
#11 soberao *
Los bots de las ratas de la AI llenándolo todo de mierda y se venden como el futuro... del artículo:
Recently, the curl project, like many operators of web sites,has been contending with distributed denial-of-service attacks by scrapers run by AI companies. He put up a link to LWN's article on this problem for those who are unfamiliar with it. The curl site consumes a massive amount of bandwidth every month, but only 0.01% of that is source downloads. Most of the rest is bot traffic. That, too, adds to the difficulty of maintaining the project.
0 K 14
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Bah, un sucedáneo de petanca sobre hielo :shit: :troll:
0 K 13
alcama #3 alcama
que te den por curl
0 K 5

menéame