Los desafios de mantener curl [eng]

Daniel Stenberg, el encargado del proyecto curl, habló sobre los desafíos de mantener software de código abierto durante una conferencia magistral en la Cumbre de Código Abierto de Europa de 2025. Curl, un programa ampliamente utilizado con 180.000 líneas de código, es mantenido por un equipo pequeño con solo un empleado a tiempo completo, el propio Stenberg. A pesar de su uso generalizado en más de mil millones de dispositivos, muchas empresas que se benefician de curl no contribuyen a su desarrollo.