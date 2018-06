Los derechos laborales vacíos o cómo vender la moto a los trabajadores

En el Estatuto de los Trabajadores hay algunos derechos que podríamos calificar como vacíos por la sencillísima razón de que no son de obligado cumplimiento. Sí señor, algún listillo consideró en su momento que servía de algo decir en el ET que las empresas tienen que hacer tal o cual cosa pero solo si quieren y si no quieren no tienen por qué hacerla. ¿A que mola? Así tú también puedes ser legislador o negociador en nombre de los trabajadores o lo que haga falta. Solo tienes que poner "derechos" no reclamables u "obligaciones" voluntarias.