Derecho a reparar: Mucho más que teléfonos [ENG]

Aunque lo que llega a las noticias es la lucha de Apple para tumbar el "derecho a reparar" de Nebraska, lo cierto es que allí no preocupan los iPhones, aunque a Apple le venga bien usar ese estado, donde por cierto sólo hay un Apple Store, para empezar la acción de lobby. Nebraska es un estado fundamentalmente agrícola. Lo que necesitan poder reparar ellos mismos rápidamente no son móviles, son tractores. La cosecha hay que recogerla cuando el tiempo lo permite, no en función de las listas de esperas del fabricante del tractor.