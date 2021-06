El derecho que ni se te dirijan en catalán (cat)

No acabo de entender mucho el derecho que se ha pretendido proteger con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre las pruebas de la selectividad, eso que los alumnos debían tener acceso a los exámenes en tres lenguas, occitano, catalán y castellano, porque si sólo era en catalán se les discriminaba. He buscado la web del TSJC, pero resulta que no tiene, te lleva directamente a la web del Poder Judicial, un portal en español que se justifica en seguida cuando tienes la pretensión de ejercer tu derecho de leer la…