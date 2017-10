“El rock ha sido mi terapia contra la depresión”. Bruce Springsteen reconoció hace un tiempo que durante toda su vida ha estado luchando contra la depresión. En su autobiografía, Born to Run, The Boss ahonda en los problemas mentales de su pasado. Unos problemas que siguen estando estigmatizados y para los que a menudo no se da una respuesta adecuada.