Denuncian el uso de trampas con cepos en montes de Cuñas, en Ponte Caldelas (Pontevedra)

El presidente de "A Rente do Chan" liberó a un perro herido y fotografió los dispositivos, colocados en un vivar, bajo un conejo muerto. Así encontró el presidente de la asociación caldelana "A Rente do Chan" a un perro el pasado domingo, al que pudo salvar gracias a que estaba dando un paseo por la zona, acompañado de un familiar y de sus propios canes. Sucedió en Cuñas, a 500 metros de la zona del IES, en un espacio en el que no faltan senderistas o vecinos que aprovechan para despejarse por las proximidades de la villa del Verdugo.