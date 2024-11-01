edición general
Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Bolaños de Campos (Valladolid)

El colectivo animalista PACMA ha presentado una denuncia por el atropello brutal de una vaquilla durante un encierro de la localidad de Bolaños de Campos (Valladolid). Los hechos sucedieron el pasado viernes cuando un individuo arremetió con su quad contra el animal, que falleció en el acto. PACMA denuncia que un episodio similar ya sucedió en 2018 en este mismo municipio. Exigen una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades por lo sucedido.«Es incomprensible que las administraciones sigan mirando hacia otro lado mientras...

36 comentarios
#4 malarte
¿Atropellar a una vaquilla con un quad también es una tradición con 500 años de historia?

#6 Jodere *
#4 Para alguno parece que si, esperemos que el quad por lo menos haya quedado destrozado, veo en el video que al hp no le pasa nada

#16 lordban
#4 Dudo que los vecinos que participaban en el encierro estuvieran contentos tampoco.

TripleXXX #17 TripleXXX
#4 Los romanos ya tenían QUADrigas así que lo mismo tiene 2.000 años :troll:

chemari #27 chemari
#4 si no las atropellan se extinguen

Malaguita #34 Malaguita
#4 La psicopatía y la crueldad gratuita, por desgracia, tienen mucho más de 500 años.

Uda #2 Uda
Mal nacidos. Gente inservible y repugnante!!!
Os deseo algo peor.
Os deseo algo peor.

maquingo #11 maquingo
Otro pueblo de mierda al que no parar ni para mear.

#29 lamonjamellada
#11 exactamente. Yo tengo una lista de infralugares de mierda a los que no paro ni para echar gasolina, cuyos productos evito consumir y que si alguien me pregunta explico lo peligrosos que son, no vaya a ser que a la gentuza del lugar le dé por torturar a un visitante en lugar de un animal.
Es importante que se asocie el nombre de estos lugares a paletismo y chusma. La vergüenza suele civilizar mejor que la educación.
Es importante que se asocie el nombre de estos lugares a paletismo y chusma. La vergüenza suele civilizar mejor que la educación.

elmakina #33 elmakina *
#29 es una gran idea, así los habitantes de esos lugares no tendrán que soportar a visitantes como tú. Éxito para todos

elmakina #31 elmakina
#11 y tan encantados que estarán de no recibir a campeones como tú.

#1 Pixmac
#0 Si alguien quiere ver el vídeo sin entrar en la noticia www.instagram.com/reel/DPYaKx2CBKp/

Uda #3 Uda
#1 no, no queremos.

ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#1 No, gracias.

Laro__ #14 Laro__
Enhorabuena al energúmeno: Has sido capaz de matar a un cachorro de vaca atropellándola. ¡Qué demostración de valor!

#12 Perrota
Una sociedad enferma.

#5 k-loc
Menudo pedazo de tarugo trozo de mierda. Ojalá se le identifique y se le aplique una buena pena. Aunque bien merece un buen puñetazo en los dientes y que le salten como palomitas. Lástima que no resbalara y le pasara por encima la vaquilla. Siento 0 empatía con estos asquerosos.

#13 Barriales
#5 va para el pepe/box y alcalde.

Meneanauta #9 Meneanauta
Joder,¿ En serio esta atrocidad no se va a castigar?

Malaguita #36 Malaguita
#9 A mí me habían dicho que si matabas a una rata que se colaba en tu casa ibas a la cárcel.

rob #7 rob
Y este tipo de personas, se reproduce. :wall:

UsuarioUruk #24 UsuarioUruk
#7 los que mas pronto lo hacen

#22 Leon_Bocanegra
No me daría ninguna pena si se parte el cuello cayéndose del quad. O en la ducha. O donde sea... Hijo de puta.

fluty84 #19 fluty84
Si al menos la hubiese acuchillado en mallas de colores!!
Vaya sádico!
Vaya sádico!

unaqueviene #15 unaqueviene
Qué comen en Valladolid? Pienso de vacas locas?

excesivo #21 excesivo
No quiero compartir país con este hijo de puta.

UsuarioUruk #32 UsuarioUruk
#21 www.instagram.com/reel/DKdRSrQNdRC/?igsh=aW5uajV4YmpqZTN3

Yo no quiero compartir mundo ya con ningun hombre, por si acaso

Joice #30 Joice
Me ha recordado a un subnormal que vi este verano en Menorca atropellando expresamente a los cormoranes con su moto de agua. Me lié a insultarle desde la orilla y pronto se sumaron otras personas. El tío parece que acabó dándose por aludido y se fue a otra zona.

Guanarteme #20 Guanarteme
Cazurros cazurreando... ¡Prócese!

Y estas cosas hay taurinos que las condenan sin paliativos.

#10 Alcalino
Oleeee, ese arte! Maestro!

Hay que respetar las tradiciones centenarias de atropellar vaquillas con quads :wall:

#18 Albarkas
Y ahora a este idiota tampoco le pasará nada.

DayOfTheTentacle #35 DayOfTheTentacle
La.deep.spain

#25 rafeame
Seguro que llevaba el móvil encima. No puede haber rondado mucha gente con quad por la zona.

#28 rafacabrera
Los del "Quad", es otro melón que todavía no hemos abierto.

#26 fatuto
Bien de Interés Cultural.

Julio_Velasco_1 #23 Julio_Velasco_1 *
Vallisoletanos, los repudiados de toda castilla con razón. Habrá majos, yo no los he conocido.


