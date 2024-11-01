Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Bolaños de Campos (Valladolid)  

El colectivo animalista PACMA ha presentado una denuncia por el atropello brutal de una vaquilla durante un encierro de la localidad de Bolaños de Campos (Valladolid). Los hechos sucedieron el pasado viernes cuando un individuo arremetió con su quad contra el animal, que falleció en el acto. PACMA denuncia que un episodio similar ya sucedió en 2018 en este mismo municipio. Exigen una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades por lo sucedido.«Es incomprensible que las administraciones sigan mirando hacia otro lado mientras...