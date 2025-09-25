edición general
Una dentista seguidora de Trump "bromea" sobre cómo causa dolor a propósito a sus pacientes demócratas [Ing]

En un vídeo que se ha conocido ahora, la Dra. Harleen Grewal, de Skyline Smiles, hizo esta broma y otras ocurrencias sobre su aversión por los clientes de izquierdas durante un discurso en la Gala Republicana de la Libertad en 2021. "Tengo una gorra secreta que uso a veces, en la que pone: ‘Make your smile great again’ ['Haz que tu sonrisa vuelva a ser genial']", dijo en la gala. "Así que lo llevo puesto cuando trabajo con mis pacientes, y cuando se muestran horrorizados o se quejan, reduzco discretamente la anestesia".

JanSmite #1 JanSmite
Esta hija de la gran puta, porque no tiene otro nombre, dice que tiene la consulta llena de fotos de ella con Trump, de Trump en eventos, de gorras y camisetas MAGA colgadas de las paredes, y que cuando un cliente pone mala cara al ver todo eso, ya sabe que es un demócrata y entonces le baja la anestesia, con lo que el paciente va a sentir más dolor en la intervención. Menuda cabrona…

Eso sí, cabrona e imbécil, porque acaba de perder a todos sus pacientes demócratas: yo no me fiaría NI UN PELO, aunque, como ha dicho después para justificarse, fuera una broma.
Pertinax #4 Pertinax
#1 Las etiquetas son ligeramente microblogging.
TripleXXX #6 TripleXXX
#1 Lo que debería perder es su licencia.
#2 NanakiXIII
Menuda zumbada.
#9 harverto
No falla, si sigue a Trump, está mal de la cabeza
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
I am your dentist (Goodness gracious)
And I enjoy the career that I picked (Love it)
I am your dentist (Fitting braces)
And I get off on the pain I inflict (Really love it)
I thrill when I drill a bicuspid (Bicuspid)
It's swell though they tell me I'm maladjusted (Dentist)
And though it may cause my patients distress (Distress)
Spirito #5 Spirito *
De debería hacer control de psicópatas y controlarlos.
Paltus #7 Paltus
#5 No, eso no es libertad
Gintoki #8 Gintoki
Lo que viene siendo la extrema derecha (y cada vez más la derecha): malas personas.
