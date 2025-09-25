Una dentista seguidora de Trump "bromea" sobre cómo causa dolor a propósito a sus pacientes demócratas [Ing]

En un vídeo que se ha conocido ahora, la Dra. Harleen Grewal, de Skyline Smiles, hizo esta broma y otras ocurrencias sobre su aversión por los clientes de izquierdas durante un discurso en la Gala Republicana de la Libertad en 2021. "Tengo una gorra secreta que uso a veces, en la que pone: ‘Make your smile great again’ ['Haz que tu sonrisa vuelva a ser genial']", dijo en la gala. "Así que lo llevo puesto cuando trabajo con mis pacientes, y cuando se muestran horrorizados o se quejan, reduzco discretamente la anestesia".
Eso sí, cabrona e imbécil, porque acaba de perder a todos sus pacientes demócratas: yo no me fiaría NI UN PELO, aunque, como ha dicho después para justificarse, fuera una broma.
And I enjoy the career that I picked (Love it)
I am your dentist (Fitting braces)
And I get off on the pain I inflict (Really love it)
I thrill when I drill a bicuspid (Bicuspid)
It's swell though they tell me I'm maladjusted (Dentist)
And though it may cause my patients distress (Distress)