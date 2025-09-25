Una dentista seguidora de Trump "bromea" sobre cómo causa dolor a propósito a sus pacientes demócratas [Ing]

En un vídeo que se ha conocido ahora, la Dra. Harleen Grewal, de Skyline Smiles, hizo esta broma y otras ocurrencias sobre su aversión por los clientes de izquierdas durante un discurso en la Gala Republicana de la Libertad en 2021. "Tengo una gorra secreta que uso a veces, en la que pone: ‘Make your smile great again’ ['Haz que tu sonrisa vuelva a ser genial']", dijo en la gala. "Así que lo llevo puesto cuando trabajo con mis pacientes, y cuando se muestran horrorizados o se quejan, reduzco discretamente la anestesia".