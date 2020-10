De todas las peleas en el barro que hacen de España una democracia no potable, quizá la que más hedor desprenda últimamente sea la lucha por controlar el poder judicial, esa cosa teóricamente Stevie. A los tres partidos de la derecha, sin más horizonte que pelear entre ellos agitando una bandera –privatizada como la monarquía o la sanidad– con la que señalan y denuncian a la mitad del país por anti país, las cuentas no les salen. Cuando las cuentas en política no te salen, la tradición democrática dice que debes irte a la oposición y contribuir