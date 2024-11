Demi Moore habla sin tapujos sobre las elecciones en EE UU: "Un país construido por puritanos y criminales"

“La sexualidad siempre es tabú. Y en EE UU hay mucho miedo en torno al cuerpo. Es algo que nunca he entendido ni con lo que me he relacionado. En algunas de las películas que he elegido he agitado la olla, en parte porque nunca he entendido ese miedo al cuerpo. No tiene sentido que podamos celebrar el cuerpo en el arte, pero temerlo en el cine”, afirma la actriz.