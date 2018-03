Demasiado bonito para que sea verdad

Una querella de un Ministro o de una Presidenta de una Comunidad Autónoma como Madrid,que es mucho más que un Ministro,le proporciona a un medio de comunicación un certificado de calidad de manera inmediata.Una querella de Cristina Cifuentes sería La Primitiva.Sobre todo porque la información que se ha transmitido y que motiva la querella,no es que sea verdad,sino que no puede no serla.De generalizarse lo ocurrido en el Máster cursado por Cristina Cifuentes,todo el sistema educativo -no solamente el universitario..