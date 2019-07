El delito de rebelión en la historia y en el Código Penal español

Para que exista rebelión es necesaria una amenaza real para el bien jurídico protegido,que no es otro que la Constitución; es decir,un alzamiento público,violento y armado. Los jueces y tribunales,en los casos en los que el texto de la ley pueda generar alguna duda,están obligados a utilizar las reglas de la interpretación,que según la ciencia jurídica no son otras que la gramatical,la lógica,la histórica y la sistemática..Ante esta realidad incuestionable hay que transmitir que un Gobierno y la presidenta de un Parlamento no pueden cometer..