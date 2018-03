DeleteFacebook: lista de famosos que han borrado sus cuentas de Facebook

La empresa británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de esta plataforma en Estados Unidos a través de la aplicación de un tercero, según los diarios The New York Times y The Observer. Además del ataque a la privacidad que supone, se sospecha que esos datos se usaron para influir en las elecciones presidenciales de EE UU. Ambas revelaciones llevaron a Brian Acton, cofundador de Whatsapp, a capitanear el movimiento #deletefacebook #borrarfacebook ) que aboga porque los usuarios borren sus perfiles.